Bağcılar'da bir kişi, cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı!

İddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan isimleri öğrenilemeyen iki kişi Osmangazi Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Üzerinde silah bulunan bir kişi husumetlisine silahla ateş açtı. Olayda, saldırıya uğrayan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile birlikte, caddede yürüyen biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.