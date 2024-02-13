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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 15:40 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 15:44

Bağcılar’da annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini bıçaklayarak öldüren Türker G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, ailesi ile aynı evde yaşayan ve psikolojik sorunları olan Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçaklamıştı. Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını görüp evden dışarı çıkmıştı. Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Türker G. evin camlarını da kırmıştı. Türker G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından Sebahat G.’nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türker G., ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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