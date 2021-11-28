Haberler Yaşam Videoları Bağcılar’da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Bağcılar’da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Bağcılar’da 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
28.11.2021 09:04
Ana Sayfa 02:51
Bayrampaşa'da petshop yandı!...
Ana Sayfa 01:03
Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:57
Masumlar Apartmanı 49. bölüm...
Ana Sayfa 00:12
Songül Karlı daracık taytıyla...
Ana Sayfa 04:01
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer...
Ana Sayfa 00:38
Eski futbolcu Sezer Öztürk,...
Ana Sayfa 01:23
Erman Toroğlu’ndan Beşiktaş...
Ana Sayfa 01:12
Türk Silahlı Kuvvetleri...
Ana Sayfa 00:09
Serenay Sarıkaya'dan cesur...
Ana Sayfa 02:04
İHA-SİHA yapımında görevliydi!...
Ana Sayfa 01:27
PKK paçavrası indirildi! Polis...
Ana Sayfa 03:05
Tuzla'da tersanedeki gemide...

Bağcılar’da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 23.00’de Bağcılar Çınar Mahallesi 773 Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilge göre, 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar panikleri kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA