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Bağ evinde avukat dehşeti: Kavgayı ayırmak isterken vurularak öldü

Bağ evinde avukat dehşeti: Kavgayı ayırmak isterken vurularak öldü
27.07.2022 12:42

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Gaziantep’te bağ evinde tartıştığı arkadaşına kurşun yağdıran avukat Yusuf S., o sırada tartışanları ayırmaya çalışan Ahmet Tamer'in ölümüne neden oldu. Olay, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsalındaki bir bağ evinde dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigorta işiyle uğraşan arkadaşı İsa Y.’nin arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma esnasında sinirlenen avukat Yusuf S., tabancasını çıkardı. O sırada bağ evinde olan Ahmet Tamer ise iki arkadaşını da sakinleştirmek için aralarına girdi. Tamer’in çabalarına rağmen iki arkadaş sakinleşmezken, avukat Yusuf S., tabancasıyla arkadaşı İsa Y.’ye doğru ateş etti. Yusuf S.’nin silahından çıkan kurşunlar sekerek Ahmet Tamer’e isabet etti.

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