Haberler Yaşam Videoları Babaya son bakış! Antalya'da yürek burkan olay

Babaya son bakış! Antalya'da yürek burkan olay

Babaya son bakış! Antalya'da yürek burkan olay
05.09.2021 13:52
Ana Sayfa 03:42
"Yeni rekorlar kırabiliriz"
Ana Sayfa 04:28
Malatya'da korkutan patlama!...
Ana Sayfa 02:34
Polisten kaçan alkollü sürücü...
Ana Sayfa 01:07
GOL | Cebelitarık 0-2 Türkiye
Ana Sayfa 00:04
Serenay Sarıkaya'dan ayna...
Ana Sayfa 01:21
Başkan Erdoğan’ın yanına...
Ana Sayfa 00:57
Şanlıurfa’da taşlı sopalı...
Ana Sayfa 00:27
Ezgi Eyüboğlu peş peşe...
Ana Sayfa 00:34
Ronaldo’nun forma satışları...
Ana Sayfa 01:22
Filenin Sultanları,...
Ana Sayfa 00:12
‘Daha açığını giyeceğim’ ...
Ana Sayfa 07:15
Bir Zamanlar Çukurova'ya damga...

Antalya'da yaklaşık 10 yıldır sokakta yaşayan bir kişi yattığı bankta hayatını kaybetti. Olayı haber alır almaz parka gelen oğlunun babasına son bakışı yürekleri burktu.


Antalya'da 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir (69), parkta yattığı bankta hayatını kaybetti. Demir'in oğlu Necati Demir'in babasına son kez bakışı yürek burktu.



Olay, Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde bulunan parkta, öğle saatlerinde meydana geldi. Parkın yanında bulunan kapalı otoparkın özel güvenlik görevlisi, bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Seslendiği kişiden yanıt alamayan görevli, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.



Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede, bankta yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, ölen kişinin, 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir olduğu öğrenildi. Polisin haber vermesi üzerine oğlu Necati Demir de olay yerine geldi. Necati Demir, bank üzerinde cansız yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı. Zaman zaman gözyaşlarını tutmayan Demir'in bu hali yürek burktu. Demir'i, arkadaşları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalıştı.



Muharrem Demir'in, oğlunun tüm ısrarlarına rağmen evinde kalmadığı öne sürüldü. Polis ekipleri Demir'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı. Ceset polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşam Videoları
SON DAKİKA