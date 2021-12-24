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Babasının aracını çaldı, polislerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçarken yakalandı

Babasının aracını çaldı, polislerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçarken yakalandı
24.12.2021 08:43 - Son Güncelleme: 24.12.2021 08:47

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Adana’da babasına ait otomobili çalan bir kişi 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda polis tarafından yakalandı. Otomobil içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken sürücüyle birlikte bulunan 2 kişide gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yılmaz D., babasına ait 01 AAP 680 plakalı otomobili çaldı. Bunun üzerine Yılmaz D.’in babası durumu polis ihbar etti. Polis, plaka tanıma sistemine çalınan aracın plakasını girdi. Yılmaz D., yanında bulunan 2 kişiyle babasının arabasıyla gezdiği sırada plaka tanıma sistemine takıldı. Haber merkezi bunun üzerine aracın gidiş yönüne doğru devriye görevi yapan polis ekiplerini yönlendirdi. Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde aracı gören polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü Yılmaz D., polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca süren kovalamanın ardından sürücü Yılmaz D. izini kaybettirmek için Eczacı Haşim Dalgıç Caddesine girdi. Yüreğir Devriye Ekipleri, otomobilin arkasını ve önünü keserek yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü Yılmaz D. ve yanında bulunan 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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