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Azra Gülendam’ın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı! Katil, önce boğmuş sonra parçalamış…

Azra Gülendam’ın babası gözyaşları içerisinde olayı anlattı! Katil, önce boğmuş sonra parçalamış…
03.08.2021 22:30
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Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’nun babası Mustafa Haytaoğlu, kızının yaşadığı korkunç olayı anlattı. Mustafa Haytaoğlu, Azra’nın katiliyle çalıştığı kafede tanıştığını ve caninin kızına emlakçısında çalışması için iş teklif ettiğini söyledi. Baba Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini söyleyerek medyada çıkan ‘tecavüze’ uğradığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Azra’nın katilinin ifadesini okuduğunu belirten acılı baba, kızının katile karşı geldiğini bu sebeple katilin sinirlenip, Azra’yı önce boğarak öldürüp daha sonra parçalara ayırdığını söyledi. Azra’nın hayalleri olduğunu ve kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen baba, “Bir daha Azra Gülendamlar ölmesin, çiçekler solmasın” dedi.


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