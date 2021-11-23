Haberler Yaşam Videoları Ayvalık’ta trafik kazası ucuz atlatıldı 2 kişi yaralandı

Ayvalık’ta trafik kazası ucuz atlatıldı 2 kişi yaralandı

Ayvalık’ta trafik kazası ucuz atlatıldı 2 kişi yaralandı
23.11.2021 12:39
Ana Sayfa 00:55
Antalya'da otomobil ve minibüs...
Ana Sayfa 01:30
Aralarında Pervin Buldan'ın da...
Ana Sayfa 01:06
Damperi açık hafriyat kamyonu...
Ana Sayfa 02:06
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Ana Sayfa 02:29
''Ağrı kesicimi alıp yayına...
Ana Sayfa 08:59
Ayı ile güreşti taburcu oldu!...
Ana Sayfa 02:16
Türkiye’nin uzun yıllardır...
Ana Sayfa 00:51
Alparslan Büyük Selçuklu 4....
Ana Sayfa 02:07
İnsan eti yediğini itiraf etti
Ana Sayfa 00:04
Gülben Ergen hastaneden...
Ana Sayfa 00:58
Muharrem İnce'den...
Ana Sayfa 02:21
Perre Antik Kent kazılarında...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Ayvalık Şehirler Arası Otogar kavşağında yağışlı hava ve kaygan zemin sebebiyle 10 AFB 212 ile 10 BVC 24 plakalı araçlar çarpıştı. İki özel otomobilin çarpışması sonucu her iki araç yol kenarındaki hendeğe uçtu. Kazada otomobil sürücüleri Bilal Öneş ile Meltem Nemli çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü Meltem Nemli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA