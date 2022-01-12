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Aydos Ormanında kar yağışı başladı

Aydos Ormanında kar yağışı başladı
12.01.2022 11:25

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatleri itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı son günlerde düşmeye başlarken bugün de beklenen kar yağışı haberi geldi. Kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbullular sabah fırtınalı ve yağışlı bir güne uyandı. İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı son günlerde düşmeye başlarken bugün de beklenen kar yağışı haberi geldi. Yağmur yağışlı hava yerini kar yağışına bırakmaya başladı. İstanbul'da bazı ilçelerde sulu kar yağarken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanları'nda da kar yağışı etkili oldu.

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