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Aydın’ın Nazilli ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu bir çocuk ağır şekilde yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu bir çocuk ağır şekilde yaralandı
11.01.2023 21:59

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Olay Nazilli’ye bağlı kırsal Yalınkuyu Mahallesi’nde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö.S. oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen 112 Sağlık Ekipleri, Yalınkuyu Mahallesi’ndeki adreste tüfekle vurulmuş halde olan H.Ö.S.’yı (15) olay yerindeki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalede aşırı kan kaybı bulunan ağır yaralı haldeki çocuk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

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