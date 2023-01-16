Aydın’ın Nazilli ilçesinde eşini bir ay önce kaybeden 48 yaşındaki kadın eş acısına dayanamayarak yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre olay Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Hürriyet Caddesi Bozdoğan Yolu üzerine bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katında ikamet eden Emine Çiftçi Karaman’ın (48) dairenin balkonundan kendisini aşağıya attığı ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Caddeden geçenlerin ve yan komşuların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler apartmanın yan sokağında yerde buldukları yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Karaman yaşamını yitirdi.