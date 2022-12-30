Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı

Yarış yapan otomobillerden diğeri olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan otomobili bulmak için çalışma başaltı. Kaza Işıklı yolu TOKİ kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre C.T. yönetimindeki 09 KT 391 plakalı otomobil başka bir otomobille yarış yaparken, C.A.idaresindeki 09 KV 036 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindeki C.A. ve nişanlısı M.M.T.’yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan nişanlı çift hastaneye kaldırıldı. Nişanlı çiftin otomobiline çarpan C.T. karakola götürülürken, olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer otomobili bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.