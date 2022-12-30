Haberler Yaşam Videoları Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre yarış yapan otomobillerden birinin, başka bir otomobile çarpması sonucu nişanlı çift yaralandı
30.12.2022 22:45

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:45
Sakarya'da iş yerine silahlı...
Yaşam 00:20
Elazığ'da refüje çıkan taksi...
Yaşam 02:54
Kartal’da minibüs İETT...
Yaşam 01:51
İğne olduktan sonra fenalaşan...
Yaşam 02:18
Paraguay’dan Türkiye’ye...
Yaşam 00:39
Aydın'da can pazarı! Yangında...
Yaşam 00:33
İzmir Bornova'daki inşaatta...
Yaşam 02:03
Antalya'da yangın çıkan evde...
Yaşam 02:58
Okulda darp olayını videoya...
Yaşam 02:57
Asansör boşluğuna düşen...
Yaşam 00:28
Canını hiçe saydı metrelerce...
Yaşam 01:21
İzmir’de alevler geceyi...

Yarış yapan otomobillerden diğeri olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan otomobili bulmak için çalışma başaltı. Kaza Işıklı yolu TOKİ kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre C.T. yönetimindeki 09 KT 391 plakalı otomobil başka bir otomobille yarış yaparken, C.A.idaresindeki 09 KV 036 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindeki C.A. ve nişanlısı M.M.T.’yi sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan nişanlı çift hastaneye kaldırıldı. Nişanlı çiftin otomobiline çarpan C.T. karakola götürülürken, olay yerinden kaçtığı iddia edilen diğer otomobili bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA