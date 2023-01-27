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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında araba içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında araba içerisinde bir kişi ölü bulundu.
27.01.2023 20:17

OTOMATİK OYNAT

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Olay, Efeler ilçesi Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane otoparkı içerisinde park halinde bulunan otomobilde bir kişi ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı adamın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Erdal Horzum (60) olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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