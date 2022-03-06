Haberler Yaşam Videoları Aydın’daki yaban hayatı işte böyle görüntülendi

Aydın’daki yaban hayatı işte böyle görüntülendi

Aydın’daki yaban hayatı işte böyle görüntülendi
06.03.2022 12:37

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:18
Tır Çoruh Nehri'ne düştü şoför...
Yaşam 01:20
Yol kapatan dans edip meşale...
Yaşam 00:42
Döner bıçaklı gürültü kavgası...
Yaşam 02:56
Evlenme vaadiyle 25 bin TL...
Yaşam 01:18
3 cinayetin faili saklandığı...
Yaşam 01:26
İSPARK çalışanı tartıştığı...
Yaşam 01:37
Çocuk pornosu soruşturmasında...
Yaşam 00:33
Kanalizasyonda mahsur kalan...
Yaşam 00:27
Yolun karşısına geçmeye...
Yaşam 01:47
Karısının kendisini terk...
Yaşam 00:29
İzmir'de otele fuhuş baskını!
Yaşam 01:21
Tarım arazileri sular altında...

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda fotokapana takılan yabani hayvanlar görüntülendi. Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da, fotokapanlara takılan yaban hayatı görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda fotokapana takılan yabani hayvanların görüntülerini paylaştı. Gece ve gündüz görüntülerine birçok yabani hayvan takılırken, hayvanların beslenme ve su ihtiyaçlarını giderdiği görüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA