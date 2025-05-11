Aydın’daki feci kazada ölen Selim Ateş toprağa verildi

Giriş Tarihi: 11.05.2025 16:46:17

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi girişinde, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Selim Ateş (24) yönetimindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet traktöre adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsü Selim Ateş, yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti, hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döken gençler sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

SELİM ATEŞ' VEDA EDİLDİ

Motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Selim Ateş'in cenazesi de memleketi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine getirildi. Hacı Kavaklı Camisi'nde kılınan cenaze namazına Ateş'in üniversiteden arkadaşları da katıldı. Cenazede, 2 çocuğunun büyüğü olan Selim Ateş'i kaybeden anne Gülcan ile baba Soner Ateş'in güçlükle ayakta durdu. Selim Ateş, cenaze namazının ardından Çiftlikköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.