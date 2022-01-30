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Aydın’da yaban hayvanları unutulmadı

Aydın’da yaban hayvanları unutulmadı
30.01.2022 12:30

OTOMATİK OYNAT

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartları dolayısıyla yaban hayvanlarını yemleme çalışması drone ile görüntülendi. Aydın’da zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan doğayı korumaya çalışırken, bir yandan da yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarının doğal popülasyonu içinde hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyor. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü 2022 yılında Aydın il genelinde yaban hayvanları için 550 kilogram pazar artığı, 2 bin 950 kilogram besi yemi takviyesi yaptı.

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