Aydın’da trafik kazası: Park halindeki kamyonet ölüm getirdi

TEM’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücü Kara ve araçtaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Ege Çevirgen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.