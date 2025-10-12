PODCAST CANLI YAYIN
Aydın’da trafik kazası: Park halindeki kamyonet ölüm getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hüseyin Kara yönetimindeki 35 AG 1713 plakalı otomobil, İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde park halindeki 16 BPV 167 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Kara ve araçtaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Ege Çevirgen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

