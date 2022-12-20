Haberler Yaşam Videoları Aydın’da şüpheli bir otomobili durdurmak isteyen polis memuru, bir ticari araç ayağını ezmesi sonucu yaralandı

Aydın’da şüpheli bir otomobili durdurmak isteyen polis memuru, bir ticari araç ayağını ezmesi sonucu yaralandı

Aydın’da şüpheli bir otomobili durdurmak isteyen polis memuru, bir ticari araç ayağını ezmesi sonucu yaralandı
20.12.2022 00:59 - Son Güncelleme: 20.12.2022 01:10

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:34
Uşak’ta kamyonetle otomobil...
Yaşam 03:29
Ataşehir'de servis minibüsü...
Yaşam 03:16
Sarıyer'de inşaat çalışması...
Yaşam 04:04
Kapıyı açınca kordon bağı...
Yaşam 01:21
Telefon bataryası bomba gibi...
Yaşam 02:08
'Çaycı Hüseyin' lakaplı...
Yaşam 04:19
Alkollü sürücü kırık koluyla...
Yaşam 01:02
Amatör maçta olaylar çıktı
Yaşam 01:00
Diyarbakır’da feci kaza: Yolun...
Yaşam 02:16
Kediyi kurtarmaya gitti,...
Yaşam 03:41
17 yaşındaki kızı tarafından...
Yaşam 01:52
Kapıkule'de valiz valiz...

Aydın’ın Efeler ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurmak isteyen Motosikletli Yunus Timi’nde görevli polis memuru, bir ticari aracın ayağını ezmesi sonucu yaralandı.

Yaşam Videoları

Kaza, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi'nde görev yapan polis memurları şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

O.A. isimli polis memuru, motosikletten indiği sırada S.K. idaresindeki 09 KV 672 plakalı ticari araç polis memurunun ayağının üzerinden geçti. Acı içerisinde yere düşen polis memuru yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA