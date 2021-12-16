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Aydın'da park halindeki 17 aracın lastiği kesildi

Aydın'da park halindeki 17 aracın lastiği kesildi
16.12.2021 16:27

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Aydın’ın Söke ilçesinde park halinde bulunan 17 aracın, 34 adet lastiği kesildi. Sürücüler araçlarının başına geldiğinde şok yaşarken, olayın büyüklüğü ise polis araştırmasında ortaya çıktı. Söke'nin merkez mahalleleri Kemalpaşa ve Çeltikçi’de park halindeki otomobillerin lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bıçakla kesildi. Kemalpaşa Mahallesi Tınaztepe Sokak ve Çeltikçi Mahallesi Akdeniz Yapı Kooperatifi Mehmetçik Caddesi ile Denizkent Sitesi civarında park halinde olan 17 otomobilin lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla kesilerek patlatıldı. Durumu fark eden otomobil sürücüleri kısa süreli şok yaşadı. Şoku atlatan sürücüler, durumu Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, lastikleri kesenlerin kimliklerinin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Aracının lastiği kesilen Naim Ulucay, "İşe gitmek için aracımın yanına geldiğimde lastiğin inmiş olduğunu gördüm. Yapanın bulunmasını istiyoruz" dedi.

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