Aydın’da motosiklet kazası: Şoför uçurumdan yuvarlandı! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:10:15

Aydın'ın Efeler ilçesi Horozköy Mahallesi Sapçı Tepesi mevkiinde, Ali Demir (34) yönetimindeki 09 FZ 971 plakalı motosiklet, yokuş aşağı indiği sırada gidon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçurumda yaralı halde bulunan sürücüyü halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Demir'in hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmazken, yapılan incelemede sürücünün AK Parti eski İl Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.