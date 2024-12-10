Aydın'da kaza anı kamerada: Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ağır oldu!

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü U.A.G. (19) yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli karayolundaki Köşk Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklete çarptığı ve sürücünün yere düşme anı açıkça görülüyor.