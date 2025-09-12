Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O. A (25), H. A. (35), F. A. (20), F. B. (21) ve T. İ. (24) tutuklanırken, A.Ç. (33), A.Ç (44), M.D.(29), A.O. (39) ve M. Ç (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.