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Aydın'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocukların kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

Aydın'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocukların kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada
30.12.2022 19:22

OTOMATİK OYNAT

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan iki çocuğun klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansıdı. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır 5 kişi ise yaralandı. Yangının çıkmasının ardından işletmenin üst katında bulunan iki çocuğun can havli ile klimanın bulunduğu pencereden çıkma çabaları o anda etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki çocuğun pencere önündeki klimayı iterek çıkmaya çalıştıkları görülüyor.

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