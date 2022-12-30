Aydın'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocukların kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir işletmede patlama sonrası çıkan yangında, alevlerden kurtulmaya çalışan iki çocuğun klimanın bulunduğu camdan dışarıya çıkmaya çalışması kameraya yansıdı. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki bir işletmede yaşanan patlama sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, 1 ağır 5 kişi ise yaralandı. Yangının çıkmasının ardından işletmenin üst katında bulunan iki çocuğun can havli ile klimanın bulunduğu pencereden çıkma çabaları o anda etraftaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde iki çocuğun pencere önündeki klimayı iterek çıkmaya çalıştıkları görülüyor.