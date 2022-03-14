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Aydın'da bir şahıs park halindeki otomobile çarptı, aracı bırakıp kaçtı

Aydın'da bir şahıs park halindeki otomobile çarptı, aracı bırakıp kaçtı
14.03.2022 09:35

OTOMATİK OYNAT

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp kaza yapan sürücü, kaza sonrası firar etti. Kaza, Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olduğu iddia edilen 09 U 2402 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 45 ABV 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan sürücü refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken ağaca çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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