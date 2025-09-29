PODCAST CANLI YAYIN

Aydın'da acı olay! Üçüncü kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üçüncü kattaki evinin balkonundan yere düşen genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Ayça Ala'nın üçüncü kattan yere düştüğünü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. 30 yaşındaki genç kadının psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve ilaç kullandığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu iddia edilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi ve incelemenin ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

