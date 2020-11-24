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Aydın Nazilli'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Aydın Nazilli'de fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
24.11.2020 21:53
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptığı ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.


Fuhşa karşı sıfır tolerans...

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi.

7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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