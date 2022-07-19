Aydın Kuşadası’nda bayram bitti yoğunluk devam ediyor

Kurban Bayramı'nda nüfusu 4 kat artan Kuşadası'nda, bayram sonrası da yoğunluk görüntüleri değişmedi. Kaleiçi, sahil ve Marina'da bulunan mekanlarda yoğunluk devam ederken dünyaca ünlü Kadınlar Denizi, su parkları ve otellerde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde devam ediyor. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu üyesi Serdar Köroğlu, “Bayramda Kuşadası yoğun olarak geçirdi. Bu Sezon erken rezervasyonlar yoğundu, rezervasyonlarla güzel doluluk yaşıyoruz. Bayramdan sonra da doluluk devam ediyor. Bayram’da fiyatlar biraz yükseldi. Bayramdan sonra da fiyatlar böyle devam eder. Özellikle yerli turistlerde yoğunluk oldu ve okullar açılıncaya kadar bu doluluk devam eder. Antalya bölgesine giden Rus turistler de Kuşadası’nı tercih ediyor” dedi.