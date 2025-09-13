PODCAST CANLI YAYIN

Aydın Germencik’te ev yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Aydın’ın Germencik ilçesinde klimadan çıktığı iddia edilen yangında 5 kişi dumandan etkilendi, hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ortaklar Mahallesi Ünlü Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında çıktı. İddiaya göre, dairedeki klima arızalanarak alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen ev sahipleri Halil Arkun ve Arzu Arkun Atatürk Devlet Hastanesi'ne; üst katta yaşayan Büşra Günay, Elifnaz Günay ve Melis Hilal Günay ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış sebebinin kesinleşmesi için inceleme başlatıldı.

