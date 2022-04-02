Ayder Yaylası’nda çığ felaketi! O anlar kamerada…

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü Ayder Yaylası'nda yüksekte biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı.

Çığın düşme anı da çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görülürken, yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi.