RAMAZAN İMSAKİYE
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Ayder Yaylası’nda çığ felaketi! O anlar kamerada…

Ayder Yaylası’nda çığ felaketi! O anlar kamerada…
02.04.2022 19:01

OTOMATİK OYNAT

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Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anının, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yaşam Videoları

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü Ayder Yaylası'nda yüksekte biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı.

Çığın düşme anı da çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görülürken, yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi.

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