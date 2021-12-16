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Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı

Ayağını burktu, ’Otobüs ezdi’ deyip ortalığı birbirine kattı
16.12.2021 08:51

OTOMATİK OYNAT

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Denizli’de kontrolsüz bir şekilde yola inen ve gelen otobüsü görünce panikleyip ayağını burkan yabancı uyruklu kadının çığlıkları, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Sürücü ve görevli ekiplere zor anlar yaşatarak ortalığa birbirine katan kadının iddialarını, görgü tanıkları yalanladı. Kaza, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı’na adım attı. O anda seyir halinde olan 20 BLD 50 plakalı halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü. Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu. Otobüs sürücüsü ve vatandaşların ihbarı üzerine, ekipler bölgeye sevk edildi. Otobüsün ayağının üzerinden geçtiğini iddia edip ayağını gösteren ve Türkçe bilmediği için derdini anlatamayan kadının feryatları ortalığı birbirine kattı. Çığlık sesleriyle bir anda toplanan kalabalık, ne kadar uğraşsa da kadını sakinleştirmekte başarılı olmadı. İçerisinde yolcuların olduğu ve yabancı uyruklu kadınla her hangi bir temasının olmadığı anlaşılan otobüs, yoluna devam ettirildi.

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