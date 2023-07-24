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Avrupa’ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü

Avrupa’ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü
24.07.2023 08:43

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Edirne’nin İpsala ilçesinde bulunan sınır kapısında Avrupa’ya çıkış yapmak için bekleyen tırın içinde sıcağın da etkisiyle havasız kalan 4 göçmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den yükünü alan tır sürücüsü M. B. Yunanistan’ın Selanik şehrine gitmek için İpsala Sınır Kapısı’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılışını gerçekleştirdiği parkta beklemeye başladı. Tır parkında bekleyen sürücü M. B. dorseden sesler duyması üzerine yüklediği yükünü kontrol etmek istedi. Dorsenin kapısındaki gümrük kilidinin de açık olduğunu fark eden tır sürücüsü M. B. dorsenin içine girdi. Dorseyi kontrol eden tır sürücüsü M. B. hayretler içerisinde 4 düzensiz göçmenin hareketsiz halde baygın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 düzensiz göçmenden 2’sinin yaşamını yitirdiğini öğrenirken, baygın diğer 2 göçmen ise Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaşam Videoları

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yükünü alan tır sürücüsü M. B. Yunanistan'ın Selanik şehrine gitmek için İpsala Sınır Kapısı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açılışını gerçekleştirdiği parkta beklemeye başladı.


Tır parkında bekleyen sürücü M. B. dorseden sesler duyması üzerine yüklediği yükünü kontrol etmek istedi. Dorsenin kapısındaki gümrük kilidinin de açık olduğunu fark eden tır sürücüsü M. B. dorsenin içine girdi.


Dorseyi kontrol eden tır sürücüsü M. B. hayretler içerisinde 4 düzensiz göçmenin hareketsiz halde baygın olduğunu gördü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 düzensiz göçmenden 2'sinin yaşamını yitirdiğini öğrenirken, baygın diğer 2 göçmen ise Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırıldı.

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