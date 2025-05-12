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Avcılar’da trafik kazası: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı
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Avcılar’da trafik kazası: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı

Giriş Tarihi: 12.05.2025 20:20:07

İstanbul Avcılar’da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, D100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa mevkiinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Avcılar istikametinden Beylikdüzü yönüne ilerleyen 34 GOR 953 plakalı otomobil, 34 LYC 559 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, otobüs içerisindeki yolcular kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

E-5 Edirne istikameti, kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı

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