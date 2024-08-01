SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Avcılar'da sopalı yumruklu trafik kavgası kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Avcılar'da sopalı yumruklu trafik kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:03   |   Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024, 09:03

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı. Araçların çizilmesi üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. İki sürücü ve yanındaki yolcular Fatih Sokak kavşağında araçlarını park ederek kavga etmeye başladı. Şişe ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayıramaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sürücülerden biri yanındakilerle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı
31.07.2024Çarşamba
Eskişehir'de otobüs durağında uygunsuz hareketler yapan kişiye gözaltı
31.07.2024Çarşamba
Burdur'da iki otomobil birbirine girdi: 1 ölü 9 yaralı
31.07.2024Çarşamba
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
31.07.2024Çarşamba
Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın
31.07.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Reyhanlı’da cinayet: Husumetlilerin barışma buluşmasında kurşun yağmuru: 3 ölü! 00:25
Barışma buluşmasında kurşun yağdı: 3 ölü
31.07.2024Çarşamba
İsmail Haniye İran’ın göbeğinde şehit oldu! Tahran’da ’siyonist’ suikast: Hamas ’intikam’ dedi İsrail’i işaret etti 01:45
Hamas lideri Haniye şehit oldu!
31.07.2024Çarşamba
Antalya Manvgat’ta feci kaza! Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: Tur midibüsündeki kadın rehber öldü! 03:50
Kamyonetin açılan arka kapağı faciaya sebep oldu: 1 ölü 4 yaralı!
31.07.2024Çarşamba
Bakırköy’de silahı saldırı: Kennedy Caddesi’ndeki silahlı saldırı anı kamerada! 00:36
Bakırköy'ün Kennedy Caddesi'nde kurşun yağmuru! O anlar kamerada!
31.07.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA