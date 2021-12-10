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Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada

Avcılar’da markette korku dolu anlar kamerada
10.12.2021 09:19

OTOMATİK OYNAT

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Avcılar’da akşam saatlerinde bir markete gasp girişiminde bulunan maskeli bıçaklı iki şahıs, kendilerine para vermemek için direnen kadın kasiyeri bıçakla yaralayıp kaçtı. Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Bir markete gelen maskeli bıçaklı 2 kişi, kadın kasiyerden para istedi. Kendisine direnen kadın kasiyeri darp eden şüpheliler sesleri duyup gelen diğer 2 market çalışanını da ellerindeki bıçakla tehdit etti. Diğer çalışanların geldiğini gören zanlılar daha sonra herhangi bir şey alamadan marketten kaçtı. Olayda bıçakla yaralanan kadın kasiyer, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vasıtasıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yeri çalışmasının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Görüntülerde gaspçıların kadın çalışanı darp etmesi ve sonrasında yaşananlar da yer aldı.

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