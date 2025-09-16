Avcılar'da küçük çocuğun otomobili kullandığı anlar kamerada

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde D-100 Karayolunun Esenyurt'taki Saadetdere Mahallesi'nde kaydedildi. Görüntülerde, 18 yaşından küçük bir çocuğun otomobili kullandığı, arka koltukta ise 2 çocuğun daha bulunduğu görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis konuyla ilgili çalışma başlattı. Görüntülerin O.Y. isimli kullanıcı tarafından yüklendiği belirlenirken, direksiyonu kullanan çocuğun rahat tavırları dikkat çekiyor.