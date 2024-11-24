Avcılar’da kuaföre silahlı saldırı: Bir ölü bir ağır yaralı

Avcılar’ın Üniversite Mahallesi’nde bir kuaföre düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, Gökhan S. ağır yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Cemal Meriç Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arabasıyla kuaförün önüne geldi ve araçtan inerek dükkâna girdi. İçeride bulunan 30 yaşındaki Mehmet Salih Özsökük’e tabancayla ateş eden saldırgan, Özsökük’ü başından vurarak olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu. Kuaförde bulunan Gökhan S. de başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Gökhan S., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki polis ekipleri inceleme başlattı. Hayatını kaybeden Özsökük’ün yakınları kuaför önünde sinir krizi geçirdi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.