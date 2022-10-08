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Avcılar’da korkunç olay! Boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu

Avcılar’da korkunç olay! Boşandığı eşini, çocuğunun önünde silahla vurdu
08.10.2022 01:03 - Son Güncelleme: 08.10.2022 01:07

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İstanbul Avcılar’da boşandığı eşinin evine gelen bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkartarak tartıştığı eski eşini çocuğunun önünde silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs bilinmeyen nedenle boşandığı eşinin evine geldi. Şahıs yanında getirdiği silahı çıkartarak, çocuğunun önünde kadına defalarca ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği evde inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, kurşun kovanları ve bazı delilleri toplayarak incelemek üzere Emniyet'e götürdü.

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