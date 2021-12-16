Avcılar’da kibritle oynayan çocuk evi yaktı

Avcılar’da evde kibritle oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay, saat 13.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-682 Sokak'taki tek katlı gecekonduda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evdeki 2 yaşındaki çocuk, kibritle oynamaya başladı. Çocuk kibritle oyun oynarken halı tutuştu. Bir anda alevler içinde kalan evdekiler, kendilerini dışarı atarken itfaiyeye haber verdi. Yangında kimse yaralanmazken olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.