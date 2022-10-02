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Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada sopalar konuştu, o anlar kameraya yansıdı

Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada sopalar konuştu, o anlar kameraya yansıdı
02.10.2022 12:39

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Avcılar’da çıkan kavgada bir şahıs, aracından aldığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün gece Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay, tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar olayı yatıştırmaya çalışırken, bu sırada bir şahıs aracından çıkardığı sopa ile tartıştığı şahıslara saldırdı. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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