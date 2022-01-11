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Avcılar’da elektrik kabloları bomba gibi patladı

Avcılar’da elektrik kabloları bomba gibi patladı
11.01.2022 15:43

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Avcılar’da, inşaatın çalışması sırasında elektrik kablolarında yangın çıktı. Daha sonra sokakta bomba gibi patlayan kablolar vatandaşları korkuttu. Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Taksi Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çalışması sırasında yer altındaki kablolarda yangın çıktı. Bir süre sonra kablolar patlamaya başladı. Panikleyen vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin elektriğin kesilmemesi nedeniyle müdahale edemedi. Bu sırada kablolar bomba gibi patlamaya başladı. kabloları patladığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerine sevk edilen elektrik firmasının görevlilerinin elektriği kesmesiyle patlama durdu. Patlama nedeniyle yaralı veya can kaybı olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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