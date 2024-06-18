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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024, 10:28 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 10:28

Avcılar'da bir petshopta çıkan yangında faciadan dönüldü

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Caddesindeki bir sitenin içerisinde bulunan petshop mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvan mağazasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken bayram nedeniyle kapalı olan işletmenin içerisinde canlı olmaması facianın önüne geçti. Yangın sebebiyle küle dönen mağazada ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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