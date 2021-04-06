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Avcılar'da bir magandanın kısıtlama zamanı boş yolda yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı

Avcılar'da bir magandanın kısıtlama zamanı boş yolda yaptığı drift cep telefonu kamerasına yansıdı
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İstiklal Caddesi doldu taştı!

İstanbul Avcılar'da drift yapan sürücünün aracından çıkan motor ve fren seslerine bölgede oturanlar tepki gösterdi. Sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hareketleri birkaç kez tekrarlayan araç sürücüsü polisler gelmeden bölgeden uzaklaştı.


Tahtakale Mahallesi'ndeki Ispartakule Mevkii Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ne sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sıralarında gelen bir otomobil sürücüsü aracı drift yapmaya başladı. Gecenin sessizliğini çıkardığı motor, fren ve patinaj sesleriyle bölen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen araç polise bildirildi.




Benzer hareketleri birkaç kez tekrarlayan araç sürücüsü polisler gelmeden bölgeden uzaklaştı. Bölgedeki bir sitede oturan Cen Sarıkaya, iki yaşındaki oğlunun bu otomobilin gürültüsünden yatağından fırladığını belirterek, sorumsuzluğa son verilmesini istedi.

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