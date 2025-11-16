PODCAST CANLI YAYIN
Avcılar'da bir kişi evinde ölü bulundu

Avcılar'da yakınlarının günlerdir haber alamadığı 43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Olay, Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki Kemal Sayılkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise ihbar etti. İtfaiye ve polis ekipleri adamın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan ekipler, cevap alamayınca eve itfaiye personeli camdan girdi. Eve giren ekipler, şahsı yerde hareketsiz halde gördü. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Kemal Sayılkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

