PODCAST CANLI YAYIN

Avcılar’da bıçaklı şahıslar araçların lastiklerini patlattı

Avcılar’da gece saatlerinde sokaklarda dolaşan iki şahıs, ellerindeki bıçaklarla rastgele araçların lastiklerini patlattı. Patlayan lastikler kullanılamaz hale gelirken, şahısların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Üniversite Mahallesi'nde Salı gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Bıçaklı iki kişi, park halindeki araçların yanına yaklaşarak lastikleri patlattı. Kısa sürede birçok aracın lastiği zarar görürken, araç sahipleri araçlarının patlak lastikleriyle karşılaştı. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın ellerindeki bıçaklarla araçların yanına gelerek tekerleri tek tek patlattığı görüldü.

Olay sonrası araç sahipleri durumu polise bildirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle