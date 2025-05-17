Avcılar’da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 17:10:05

İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta, 14 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, çevredeki bir parkta başlayan tartışma sokağa taştı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek taraflar bıçak çekti. Kavgada bir kişi bacağından, bir kişi ise kasığından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bıçaklı kavgaya yönelik başlattığı çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga anları çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kafenin önünde bekleyen gruba yaklaşan karşı grubun ardından bir kişinin karşı tarafa vurmasıyla bıçakların çekildiği anlar yer aldı. Öte yandan, kanlar içinde yaralanan iki kişiye çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.