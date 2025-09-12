PODCAST CANLI YAYIN

Avcılar’da bıçaklı dehşet: Madde etkisindeki kadın polise saldırdı

Avcılar’da madde etkisindeki kadın, kendisini ikna etmeye çalışan polise bıçakla saldırdı. Polis tarafından bacağından vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen kadın, hem kendine hem de çevresine zarar verdi. Polise bıçakla saldıran kadın bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre madde etkisinde olan bir kadın, elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE SALDIRDI
Kendisine zarar vermesini engellemeye çalışan polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak kadın, telkinlere kulak asmayarak polise bıçakla saldırdı. Saldırıyı sürdürmesi üzerine polis, kadını bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

