Avcılar’da bıçaklı dehşet: Madde etkisindeki kadın polise saldırdı

Avcılar'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen kadın, hem kendine hem de çevresine zarar verdi. Polise bıçakla saldıran kadın bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre madde etkisinde olan bir kadın, elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE SALDIRDI

Kendisine zarar vermesini engellemeye çalışan polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak kadın, telkinlere kulak asmayarak polise bıçakla saldırdı. Saldırıyı sürdürmesi üzerine polis, kadını bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.