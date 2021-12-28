Haberler Yaşam Videoları Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada

Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada

Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada
28.12.2021 14:12

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:02
Velayeti kaybeden Özcan soluğu...
Ana Sayfa 00:16
Şaban Oğlu Şaban'ın...
Ana Sayfa 03:17
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Ana Sayfa 00:30
Yeni tarzıyla bakın kimlere...
Ana Sayfa 02:32
Borda tarihi rekor kırıldı
Ana Sayfa 00:21
Parkta karşılaşan liseli genç...
Ana Sayfa 01:26
Arnavutköy'de toz isyanı,...
Ana Sayfa 00:39
İki aile arasında kavga çıktı,...
Ana Sayfa 00:54
Virajı alamayan cip bahçe...
Ana Sayfa 00:45
Toroğlu'dan o isme sert...
Ana Sayfa 01:46:17
Bakan Nebati'den önemli...
Ana Sayfa 02:57
20 Aralık gecesi ne oldu?

Avcılar’da, bir baklavacıyı hedef alan 3 hırsız, kilitli kapıyı açarak içeri girince alarm devreye girdi. Alarmın çalmasına aldırış etmeyen hırsızlar, dükkanın kasasından 10 bin TL çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 21 Aralık Salı gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi E-5 üzerinde bulunan bir baklavacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 3 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra kimsenin gelmediğini görünce iş yerinin kilitli kapısını açtı. Hırsızlardan biri içeri girerken diğer ikisi kapıda bekledi. Bu sırada kapının açılmasıyla birlikte alarm sistemi de devreye girdi. Buna rağmen baklavacıya giren şüpheliler, kasadaki 10 bin 330 TL’yi dakikalar içinde çaldı. Parayı ceplerine koyan hırsızlar, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Hırsızların içeri girdiği sırada alarmın çalması üzerine olay yerine polis sevk edildi. Dükkana hırsız girdiğini tespit eden polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve parmak izi çalışması yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatılırken, şüphelilerin kasadan para çalarak, cebine koyduğu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşam Videoları
SON DAKİKA