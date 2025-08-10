ATV kazasında hayatını kaybeden Ali Koyuncu Bandırma’da son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ATV kazasında hayatını kaybeden Ali Koyuncu, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in kaptanı Selçuk Koyuncu'nun oğlu olan Ali Koyuncu, arkadaşlarıyla birlikte bindiği ATV'nin devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bölgedeki sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Koyuncu için Sunullah Mahallesi'ndeki Dersaadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Koyuncu'nun cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, bölge halkını derinden üzdü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.