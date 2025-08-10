Son Dakika
ATV kazasında hayatını kaybeden Ali Koyuncu Bandırma’da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’in kaptanı Selçuk Koyuncu’nun oğlu Ali Koyuncu, ATV kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi Bandırma’daki Dersaadet Camisi’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ATV kazasında hayatını kaybeden Ali Koyuncu, son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in kaptanı Selçuk Koyuncu'nun oğlu olan Ali Koyuncu, arkadaşlarıyla birlikte bindiği ATV'nin devrilmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bölgedeki sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Koyuncu için Sunullah Mahallesi'ndeki Dersaadet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Koyuncu'nun cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay, bölge halkını derinden üzdü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
