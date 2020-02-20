Atv Canlı: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izle! (20 Şubat Perşembe) 20.02.2020 10:41

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Babası olduğu düşünülen Nedim Bey ile 25 yıl sonra karşılaşan Tuğba DNA testi yaptırmak istemişti. İkilinin DNA testi sonucu Müge Anlı canlı yayınında! 64 yaşındaki Manisalı çiftçinin şüpheli ölümünde kan donduran iddialar devam ediyor. Sezai Harman'ı kim öldürdü? Sezai Harman, ikinci eşi tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 20 Şubat Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'da son dakika gelişmelerini haberimizin detayından takip edebilirsiniz! 64 yaşındaki Sezai Harman'ın kızı, üvey annesinin babasını zehirleyerek öldürdüğünden şüpheleniyor. Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akılalmaz olaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

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