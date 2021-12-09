Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında patlama

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan atık yağ geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kadirli-Osmaniye kara yolu üzerinde bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında iddiaya göre kazan basınçtan dolayı patladı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siyah dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Yaralanan işçi olay yerinde hazır bulunan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.